Gol: cosa sostituisce l’assegno di ricollocazione (Di martedì 5 gennaio 2021) La ministra Catalfo annuncia: ” in legge di Bilancio abbiamo introdotto Gol, la Garanzia di occupabilità dei lavoratori: è il piano nazionale per l’occupazione. Al suo interno si muove l’assegno di ricollocazione che abbiamo ampliato anche ai percettori di Naspi e Cig”. In cosa consiste? Lo spiega il Corriere Rispetto all’assegno di ricollocazione introdotto con il Jobs act (e mai entrato a regime) il progetto Gol contiene un’importante novità: al disoccupato non sarebbero garantite soltanto «presa in carico» e orientamento ma anche formazione. Per quest’ultima vengono stanziati 1,1 miliardi. Qui la partita si complica perché la formazione professionale è di competenza delle Regioni. A oggi la programmazione sull’offerta della formazione professionale è fatta dal ministero dell’Università e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) La ministra Catalfo annuncia: ” in legge di Bilancio abbiamo introdotto Gol, la Garanzia di occupabilità dei lavoratori: è il piano nazionale per l’occupazione. Al suo interno si muovediche abbiamo ampliato anche ai percettori di Naspi e Cig”. Inconsiste? Lo spiega il Corriere Rispetto aldiintrodotto con il Jobs act (e mai entrato a regime) il progetto Gol contiene un’importante novità: al disoccupato non sarebbero garantite soltanto «presa in carico» e orientamento ma anche formazione. Per quest’ultima vengono stanziati 1,1 miliardi. Qui la partita si complica perché la formazione professionale è di competenza delle Regioni. A oggi la programmazione sull’offerta della formazione professionale è fatta dal ministero dell’Università e ...

