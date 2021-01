Giacomo Urtis e il commovente incontro con il padre: “Non accetta la mia omosessualità” (Di martedì 5 gennaio 2021) Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip 5 è stato eliminato al televoto ma poco prima della sua uscita dalla casa, il noto chirurgo dei vip ha avuto modo di incontrare i genitori e affrontare un tema molto delicato, quello della sua omosessualità non accettata dal padre. Giacomo Urtis incontra il padre Giacomo Urtis al GF Vip 5 non ha parlato molto della sua vita e molte cose sono emerse poco prima della sua eliminazione. Il famoso chirurgo delle star, chiamato in cucurio da Signorini, ha avuto modo di parlare del contrastante rapporto con il padre che non accetta la sua omosessualità. Il 43enne ha specificato di avere un rapporto complice con la mamma mentre il ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 5 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 5 è stato eliminato al televoto ma poco prima della sua uscita dalla casa, il noto chirurgo dei vip ha avuto modo di incontrare i genitori e affrontare un tema molto delicato, quello della suanonta dalincontra ilal GF Vip 5 non ha parlato molto della sua vita e molte cose sono emerse poco prima della sua eliminazione. Il famoso chirurgo delle star, chiamato in cucurio da Signorini, ha avuto modo di parlare del contrastante rapporto con ilche nonla sua. Il 43enne ha specificato di avere un rapporto complice con la mamma mentre il ...

