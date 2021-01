Genova. Carte d’identità scadute o in scadenza stabilita un’ulteriore proroga fino al 30 aprile 2021 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con il protrarsi dell’emergenza Covid 19 il Governo italiano ha stabilito un’ulteriore proroga al 30 aprile 2021 della validità di Carte d’identità scadute o in scadenza. Il rinnovo rimane obbligatorio solo per chi deve recarsi all’estero. Per quanto riguarda l’espatrio la validità resta quella già indicata sul documento. Le limitazioni dovute all’esigenza di evitare gli assembramenti e la necessità di accedere ai servizi della pubblica amministrazione hanno fatto crescere in modo esponenziale la richiesta, da parte dei cittadini, della carta SPID, strumento di identità digitale sicuro che permette di utilizzare i servizi di Regione e Comune e, in generale, di accedere a quasi tutto quello che i servizi pubblici mettono a disposizione dei cittadini ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con il protrarsi dell’emergenza Covid 19 il Governo italiano ha stabilitoal 30della validità dio in. Il rinnovo rimane obbligatorio solo per chi deve recarsi all’estero. Per quanto riguarda l’espatrio la validità resta quella già indicata sul documento. Le limitazioni dovute all’esigenza di evitare gli assembramenti e la necessità di accedere ai servizi della pubblica amministrazione hanno fatto crescere in modo esponenziale la richiesta, da parte dei cittadini, della carta SPID, strumento di identità digitale sicuro che permette di utilizzare i servizi di Regione e Comune e, in generale, di accedere a quasi tutto quello che i servizi pubblici mettono a disposizione dei cittadini ...

