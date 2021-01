È morto Longo imprenditore con la passione per il calcio: tentò di rilevare la Samb e di entrare nell'Ancona (Di martedì 5 gennaio 2021) FILOTTRANO - Si è spento domenica sera all'ospedale regionale di Torrette l'imprenditore Vincenzo Longo, molto conosciuto a Filottrano, dove risiedeva. Era ricoverato da giorni, le sue condizioni si ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 5 gennaio 2021) FILOTTRANO - Si è spento domenica sera all'ospedale regionale di Torrette l'Vincenzo, molto conosciuto a Filottrano, dove risiedeva. Era ricoverato da giorni, le sue condizioni si ...

Addio a Longo: imprenditore edile ed ex numero uno della Samb

Si è spento a 65 anni a Torrette. Era il presidente del Viterbo. Inoltre, gestiva supermercati. e alberghi a Jesi ...

