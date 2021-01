"Di chi è madre Dayane Mello". Una bomba atomica di Tommaso Zorzi, che cosa nasconde sulla brasiliana? (Di martedì 5 gennaio 2021) Mistero fitto al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Un mistero fitto di cui parla Novella 2000. Fari puntati su Tommaso Zorzi, il quale custodisce alcuni segreti su Dayane Mello. Ma quali? Per ora, impossibile dirlo. E il perché sia impossibile dirlo lo ha spiegato lo stesso Zorzi dalla casa di Cinecittà: "Dayane? Lei è la mamma della figlia di uno dei miei migliori amici", che è Stefano Sala, da cui la Mello ha appunto avuto una figlia. "Lui - ha ripreso Zorzi - è proprio molto molto amico mio, quindi non è che posso proprio... Stefano è un amore. Non posso entrare a gamba tesa, perché mi dispiace", ha concluso. Insomma, il mistero continua: che cosa sa, Zorzi, su ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Mistero fitto al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Un mistero fitto di cui parla Novella 2000. Fari puntati su, il quale custodisce alcuni segreti su. Ma quali? Per ora, impossibile dirlo. E il perché sia impossibile dirlo lo ha spiegato lo stessodalla casa di Cinecittà: "? Lei è la mamma della figlia di uno dei miei migliori amici", che è Stefano Sala, da cui laha appunto avuto una figlia. "Lui - ha ripreso- è proprio molto molto amico mio, quindi non è che posso proprio... Stefano è un amore. Non posso entrare a gamba tesa, perché mi dispiace", ha concluso. Insomma, il mistero continua: chesa,, su ...

repubblica : Spoleto, lo sfogo della figlia della maestra morta di Covid: 'Mia madre uccisa dalla superficialità di chi non risp… - labraccata98 : RT @gondra_one: madre -questa la cantava rossi io -chi? -rossi -ma chi è rossi? -rossi il cantante -ma chi? vasco rossi? -si -ma nessuno lo… - mikrokoskam : Mia madre che mi urla addosso perché c'era un elastico per terra da tre giorni, a detta sua, e io non l'ho mai racc… - chiamatemiCi : RT @gondra_one: madre -questa la cantava rossi io -chi? -rossi -ma chi è rossi? -rossi il cantante -ma chi? vasco rossi? -si -ma nessuno lo… - LodoUniversers : mia madre che guarda solo il daytime e la puntata mi fa 'dayane è proprio cattiva e rosalinda è troppo buona e tont… -

Ultime Notizie dalla rete : chi madre L'incanto della Madre e del Figlio nel Mistero del Natale e della maternità Vatican News Ornella Muti e la figlia Naike contro gli influencer su Instagram: «Sveglia, gente»

Ornella Muti. L'attrice e la figlia Naike si scagliano duramente contro gli influencer: «Le persone si valutano nel tempo» scrivono.

La madre di Pierpaolo non approva il feeling con la Salemi e “flirta” sui social con la Gregoraci

La madre del modello, invece, sembra non gradire questo avvicinamento di suo figlio e dopo averlo attaccato in maniera brusca durante la serata di capodanno, ieri ha replicato. Chi si aspettava una ...

Ornella Muti. L'attrice e la figlia Naike si scagliano duramente contro gli influencer: «Le persone si valutano nel tempo» scrivono.La madre del modello, invece, sembra non gradire questo avvicinamento di suo figlio e dopo averlo attaccato in maniera brusca durante la serata di capodanno, ieri ha replicato. Chi si aspettava una ...