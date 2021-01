Dakar 2021, Stage 3 - Doppietta Toyota, Al-Attiyah recupera terreno (Di martedì 5 gennaio 2021) La Dakar 2021 ha affrontato oggi la prima prova ad anello, con partenza e arrivo ad Wadi Ad-Dawasir. Il più veloce a percorrere i 403 chilometri di gara previsti è stato Nasser Al-Attiyah, al volante dell'Hilux del team Toyota Gazoo Racing. Il qatariota ha bissato il successo di ieri, mettendosi alle spalle l'altro Hilux ufficiale guidato dal rookie Henk Lategan, autore di un'ottima prova odierna che l'ha visto chiudere con soli due minuti di ritardo dalla vetta. Sul podio virtuale di oggi sale Stéphane Peterhansel, a bordo del suo buggy Mini del team JCW. Carlos Sainz perde invece terreno, a causa di un clamoroso errore. Seconda vittoria consecutiva per Al-Attiyah. Grazie al successo odierno, il qatariota porta a soli cinque minuti il ritardo da Peterhansel, che resta attualmente ... Leggi su quattroruote (Di martedì 5 gennaio 2021) Laha affrontato oggi la prima prova ad anello, con partenza e arrivo ad Wadi Ad-Dawasir. Il più veloce a percorrere i 403 chilometri di gara previsti è stato Nasser Al-, al volante dell'Hilux del teamGazoo Racing. Il qatariota ha bissato il successo di ieri, mettendosi alle spalle l'altro Hilux ufficiale guidato dal rookie Henk Lategan, autore di un'ottima prova odierna che l'ha visto chiudere con soli due minuti di ritardo dalla vetta. Sul podio virtuale di oggi sale Stéphane Peterhansel, a bordo del suo buggy Mini del team JCW. Carlos Sainz perde invece, a causa di un clamoroso errore. Seconda vittoria consecutiva per Al-. Grazie al successo odierno, il qatariota porta a soli cinque minuti il ritardo da Peterhansel, che resta attualmente ...

TizianoPesce : L'appello di Human Rights Watch per la liberazione delle donne detenute anche solo per essersi messe al volante - solomotori : Dakar 2021: Al Attiyah vince 4/a tappa auto, Barreda 1/o nelle moto - bianco222 : RT @vditrapani: In #ArabiaSaudita le donne possono guidare solo da circa 2 anni. Ma alcune donne che hanno lottato per questo diritto sono… - motorboxcom : #Dakar Auto sempre più nel segno del duello tra la #Toyota di #AlAttiyah e la #Mini di #Peterhansel - EstebBeltramino : Dakar 2021: Al Attiyah vince 4/a tappa auto, Barreda 1/o nelle moto #motori -