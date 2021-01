Crisi Cagliari, Nainggolan scalda i motori: subito in campo? (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Cagliari deve cambiare marcia e per farlo Di Francesco potrebbe affidarsi subito a Nainggolan Cagliari-Benevento è ormai alle porte. Eusebio Di Francesco e i suoi uomini devono fare i conti con un rendimento altamente discontinuo e poco soddisfacente che trova riflesso anche nella classifica della Serie A. Impossibile non farci caso e far finta che questa non metta paura. Sono tante le questioni in ballo in questo momento: la squadra non riesce a vincere dal 7 novembre e in queste otto sfide ha portato a casa soltanto quattro punti, frutto dei pareggi con lo Spezia, l’Udinese, il Verona e il Parma. Basterà la presenza di Radja Nainggolan per risollevare una squadra dall’orgoglio ferito? LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU Cagliari NEWS 24 IN BALLO – La pesantissima sconfitta di domenica ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Ildeve cambiare marcia e per farlo Di Francesco potrebbe affidarsi-Benevento è ormai alle porte. Eusebio Di Francesco e i suoi uomini devono fare i conti con un rendimento altamente discontinuo e poco soddisfacente che trova riflesso anche nella classifica della Serie A. Impossibile non farci caso e far finta che questa non metta paura. Sono tante le questioni in ballo in questo momento: la squadra non riesce a vincere dal 7 novembre e in queste otto sfide ha portato a casa soltanto quattro punti, frutto dei pareggi con lo Spezia, l’Udinese, il Verona e il Parma. Basterà la presenza di Radjaper risollevare una squadra dall’orgoglio ferito? LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS 24 IN BALLO – La pesantissima sconfitta di domenica ...

Il Cagliari deve cambiare marcia e per farlo Di Francesco potrebbe affidarsi subito a Nainggolan Cagliari-Benevento è ormai alle porte. Eusebio Di Francesco e i suoi uomini devono fare i conti con un

