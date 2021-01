Costruisce un tunnel per arrivare sotto al letto dell' amante sposata | ma le cose non vanno come previsto

v_colonna : RT @manfredi_min: Dopo appena un anno dalla scoperta del #virus, con la disponibilità del #vaccino iniziamo a vedere la luce alla fine del… - IuorioM : RT @manfredi_min: Dopo appena un anno dalla scoperta del #virus, con la disponibilità del #vaccino iniziamo a vedere la luce alla fine del… -

Ultime Notizie dalla rete : Costruisce tunnel

Leggo.it

Aveva costruito un perfetto tunnel sotterraneo, come quelli utilizzati dal re dei narcos messicani, Joaquìn Guzman, detto El Chapo. Il suo scopo, però, non era quello di sfuggire ...Con la ricerca Battaglia di Anghiari non è andata per niente bene. Ma con il passaggio segreto sotto Forte Belvedere potrebbe andare assai meglio. Firenze parte alla scoperta di un altro segreto del s ...