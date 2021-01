Conferenza stampa De Zerbi: «Le critiche ci devono caricare. Djuricic parte titolare» (Di martedì 5 gennaio 2021) Roberto De Zerbi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: queste le sue dichiarazioni Roberto De Zerbi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni riportate da Sassuolonews.net. critiche – «Fanno capire che abbiamo dato l’idea a tutti di poter fare un grandissimo campionato, cosa che stiamo facendo, poi fanno capire che non c’è mai equilibrio. Lo sapevamo, lo dico spesso quando ci sono i periodi positivi, è bastata una sconfitta per ribaltare tutto, anche se con un risultato rotondo, anche se giocata male. Le critiche ci devono caricare, far venire la rabbia giusta, poi ognuno è libero di dire le cose a suo modo». GENOA – «Non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Roberto Deha parlato inalla vigilia della sfida contro il Genoa: queste le sue dichiarazioni Roberto Deha parlato inalla vigilia della sfida contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni riportate da Sassuolonews.net.– «Fanno capire che abbiamo dato l’idea a tutti di poter fare un grandissimo campionato, cosa che stiamo facendo, poi fanno capire che non c’è mai equilibrio. Lo sapevamo, lo dico spesso quando ci sono i periodi positivi, è bastata una sconfitta per ribaltare tutto, anche se con un risultato rotondo, anche se giocata male. Leci, far venire la rabbia giusta, poi ognuno è libero di dire le cose a suo modo». GENOA – «Non ...

