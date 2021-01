C’è fuoco da un motore, passeggeri nel panico a bordo (VIDEO) (Di martedì 5 gennaio 2021) Una scena, che racchiude in se l’immagine che terrorizza la maggior parte delle persone al mondo. Il motore in fiamme di un aereo. Aereo in fiammeL’immagine ha dell’incredibile, il tutto ripreso da un passeggero che proprio in quel momento stava filmando il decollo dell’aereo su cui viaggiava da Cancun a Città del Messico. Un uccello, risucchiato da uno dei motori, evidentemente incastratosi all’interno di esso ha provocato il collasso del motore stesso ed il relativo incendio. Il volo è stato prontamente interrotto per consentire tutte le operazioni di spegnimento dell’incendio e di ripristino della funzionalità dell’aereo stesso. La notizia è stata diffusa dalla stessa compagnia aerea messicana, che in conformità con i protocolli in uso, ha interrotto all’istante il volo e trasferito i passeggeri su un altro ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021) Una scena, che racchiude in se l’immagine che terrorizza la maggior parte delle persone al mondo. Ilin fiamme di un aereo. Aereo in fiammeL’immagine ha dell’incredibile, il tutto ripreso da un passeggero che proprio in quel momento stava filmando il decollo dell’aereo su cui viaggiava da Cancun a Città del Messico. Un uccello, risucchiato da uno dei motori, evidentemente incastratosi all’interno di esso ha provocato il collasso delstesso ed il relativo incendio. Il volo è stato prontamente interrotto per consentire tutte le operazioni di spegnimento dell’incendio e di ripristino della funzionalità dell’aereo stesso. La notizia è stata diffusa dalla stessa compagnia aerea messicana, che in conformità con i protocolli in uso, ha interrotto all’istante il volo e trasferito isu un altro ...

