CdM ad alta tensione | compromesso sulla scuola l’11 gennaio e weekend in arancione

(Teleborsa) – Un Consiglio dei Ministri avvelenato dai malumori che serpeggiano nella maggioranza ha dato il via libera alle misure in vigore dal 7 gennaio e fino al 15 gennaio, data in cui scadrà il Dpcm di inizio dicembre: la scuola prenderà il via l'11 gennaio, mentre il weekend del 9-10 gennaio sarà in arancione; per gli altri giorni si è deciso per una zona gialla "rafforzata" che vieta gli spostamenti fuori regione e limita le visite a parenti ed amici a due adulti (ed eventualmente un minore sotto i 14 anni). La linea rigida delle festività viene di poco ammorbidita ed è frutto di un faticosissimo compromesso, soprattutto sul capitolo della scuola. Se il Pd chiedeva un rinvio delle aperture, i Cinquestelle ...

(Teleborsa) – Un Consiglio dei Ministri avvelenato dai malumori che serpeggiano nella maggioranza ha dato il via libera alle misure in vigore dal 7 gennaio e fino al 15 gennaio, data in cui ...

Scontro sulla scuola: Elementari e Medie riaprono il 7 gennaio, le Superiori al 50% dall'11 gennaio

Le scuole elementari e medie riapriranno regolarmente giovedì 7 gennaio. Le scuole superiori riapriranno al 50% lunedì 11 gennaio. Queste le decisione di questa sera del Consiglio dei Ministri. Il pun ...

