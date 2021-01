Calciomercato Lazio: Vavro torna a Roma, non c’è l’accordo con il Genoa (Di martedì 5 gennaio 2021) Vavro torna alla Lazio: manca l’accordo con il Genoa per il passaggio del giocatore in rossoblù. I dettagli Niente da fare. Denis Vavro non diventerà un nuovo giocatore del Genoa. Come riporta Gianluca di Marzio manca l’accordo tra le due società e quindi il difensore tornerà a Roma dopo aver già sostenuto le visite mediche in Liguria. #Vavro torna alla @OfficialSSLazio, retRomarcia @GenoaCFC #Calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 5, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021)alla: mancacon ilper il passaggio del giocatore in rossoblù. I dettagli Niente da fare. Denisnon diventerà un nuovo giocatore del. Come riporta Gianluca di Marzio mancatra le due società e quindi il difensore tornerà adopo aver già sostenuto le visite mediche in Liguria. #alla @OfficialSS, retrcia @CFC #@SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 5, 2021 Leggi su Calcionews24.com

La frenata di ieri s'è tramutata in rottura. I rossoblu, dopo aver riscontrato una lieve pubalgia durante le visite mediche, hanno chiesto un sostanzioso sconto alla Lazio, cercando di abbassare la ...

Lazio, Lotito a Fares: “Sincero apprezzamento per il gesto di grande generosità”

“Sincero apprezzamento per il gesto di grande generosità e sensibilità e per la riservatezza e la discrezione con cui lo ha compiuto”. È questo l’elogio del presidente de ...

