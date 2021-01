Biometano, gas e idrogeno: così accelera la mobilità green (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – La pandemia di Covid-19 ha accelerato la transizione energetica in UE e dato un’importante slancio al Piano per la neutralità climatica al 2050, che implicherà un cambio radicale del sistema energetico e di altri settori chiave per l’abbattimento delle emissioni di gas serra, a partire dalla mobilità. Per favorire la decarbonizzazione dei trasporti, esiste una risorsa – complementare all’elettrico – in grado di ridurre significativamente sia le emissioni di CO2, causa del riscaldamento globale, sia l’inquinamento (ossidi di azoto e particolato), che compromette la qualità dell’aria soprattutto nei centri urbani. Si tratta del gas naturale, una soluzione di mobilità economica ed efficiente oggi rafforzata dalla crescita del Biometano, carburante alternativo e rinnovabile che si produce dai rifiuti ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – La pandemia di Covid-19 hato la transizione energetica in UE e dato un’importante slancio al Piano per la neutralità climatica al 2050, che implicherà un cambio radicale del sistema energetico e di altri settori chiave per l’abbattimento delle emissioni di gas serra, a partire dalla. Per favorire la decarbonizzazione dei trasporti, esiste una risorsa – complementare all’elettrico – in grado di ridurre significativamente sia le emissioni di CO2, causa del riscaldamento globale, sia l’inquinamento (ossidi di azoto e particolato), che compromette la qualità dell’aria soprattutto nei centri urbani. Si tratta del gas naturale, una soluzione dieconomica ed efficiente oggi rafforzata dalla crescita del, carburante alternativo e rinnovabile che si produce dai rifiuti ...

