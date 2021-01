Viola | Riapriamo le scuole ma ragazzi sempre con la mascherina e prof con Ffp2'

Advertising

Miramondo1 : Ce lo chiedono loro. I #ragazzi #studenti Riapriamo le scuole. La #scuola è il nostro domani. “Le scuole vanno ri… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Viola Riapriamo

Oggi Scuola

A parlare è l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola in un’intervista a Repubblica: “Le scuole devo essere riaperte: rinviare non serve, le classi sono sicure”. La scienziata spiega: “I ...Il 7 gennaio gli studenti italiani torneranno a scuola, anche quelli delle superiori seppur al 50%. Non sono però pochi gli esperti che esprimono dubbi e preoccupazioni per un eventuale aumento dei co ...