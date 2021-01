Trofeo Città di Cremona, piazza d’onore fra élite per Chiara Teocchi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno da dimenticare per Chiara Teocchi. Oltre alla comparsa del Coronavirus e le restrizioni imposte per il suo contrasto, la 24enne di Ponteranica ha dovuto affrontare alcuni problemi cardiaci che hanno condizionato la propria stagione. Il 2021 della biker orobica si è aperto nel migliore dei modi salendo sul podio del Trofeo Città di Cremona svoltosi nel pomeriggio di giovedì 3 gennaio. Nonostante le difficoltà causate dalla neve e dalla pioggia caduti nei giorni scorsi, la portacolori dell’Esercito ha saputo difendersi sul percorso di Montodine terminando in quarta posizione la prova vinta da Eva Lechner (StarCasinò CX Team). In grado di cogliere la piazza d’onore fra le élite, la giovane bergamasca ha lanciato un’importante ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno da dimenticare per. Oltre alla comparsa del Coronavirus e le restrizioni imposte per il suo contrasto, la 24enne di Ponteranica ha dovuto affrontare alcuni problemi cardiaci che hanno condizionato la propria stagione. Il 2021 della biker orobica si è aperto nel migliore dei modi salendo sul podio deldisvoltosi nel pomeriggio di giovedì 3 gennaio. Nonostante le difficoltà causate dalla neve e dalla pioggia caduti nei giorni scorsi, la portacolori dell’Esercito ha saputo difendersi sul percorso di Montodine terminando in quarta posizione la prova vinta da Eva Lechner (StarCasinò CX Team). In grado di cogliere lafra le, la giovane bergamasca ha lanciato un’importante ...

