Trasporti | ripartono due linee tram che collegano Napoli est con il centro

(Di lunedì 4 gennaio 2021) NAPOLI – Ripartono oggi due linee tram dell’azienda Anm che collegano la zona orientale di Napoli con il centro cittadino. I tram sono la linea 2, che collega San Giovanni a Teduccio a piazza Nazionale, e la linea 4, da corso San Giovanni a via Cristoforo Colombo e completano la rete delle linee tranviarie partenopee insieme alla linea 1, gia’ funzionante da inizio 2020.“Era un risultato complicato, non facile, ma importante che dà il segno di quanto sia viva questa azienda. È soprattutto un servizio che torna ai cittadini che ne sentivano la mancanza”, ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenendo alla presentazione nel deposito Anm dell’area orientale.

