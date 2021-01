Traffico Roma del 04-01-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi migliorata la situazione sull’Aurelia già penalizzata da un incidente avvenuto all’altezza del raccordo anulare abbiamo brevi code ora in direzione del centro città tutto regolare dopo l’incidente avvenuto in viale Castrense all’altezza di via Nola incidente che ha provocato il percussioni e code in tangenziale in direzione di San Giovanni abbiamo brevi coda per un incidente sulla via Appia all’altezza dell’ Ippodromo delle Capannelle nelle due direzioni nessuna segnalazione sulla raccordo anulare mentre ci sono difficoltà sul viadotto della Magliana tratto iniziale dellaFiumicino dove un incidente avvenuto poco prima del ponte sul Tevere provoca code a partire dalle tre fontane in direzione di Fiumicino in via Gera Conegliano ogni caso le dovute attenzioni per il maltempo che ...