Sospensione idrica | rinvio dei lavori programmati per oggi a Giffoni Sei Casali

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSei(Sa) – La Ausino SpA – Servizi Idrici Integrati ha comunicato nel pomeriggio di ieri 03.01.2021 che l’intervento programmato per la giornata odierna sulla condotta adduttrice Consorziale (in tenimento diSeiLoc. Oliveto Chiuso) causa avverse condizioni meteorologiche non verrà effettuato. L’intervento sarà presumibilmente eseguito in data 08.01.2021, seguiranno relativi comunicati quando Ausino SpA invierà formale comunicazione di conferma. L'articolo proviene da Anteprima24.it.