Scuole superiori: riapertura slitta all’11 gennaio. Tensione nel governo (Di martedì 5 gennaio 2021) La riapertura delle Scuole superiori e dei licei slitta all'11 gennaio. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la mediazione raggiunta in CDM, dove il Pd era favorevole al ritorno nelle classi dopo il 15 gennaio e il M5S e Iv fermamente contrarie, pronte a confermare la data del 7 Leggi su firenzepost (Di martedì 5 gennaio 2021) Ladellee dei liceiall'11. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la mediazione raggiunta in CDM, dove il Pd era favorevole al ritorno nelle classi dopo il 15e il M5S e Iv fermamente contrarie, pronte a confermare la data del 7

