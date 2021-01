Scuole chiuse a gennaio in Veneto, Friuli e Marche. Luca Zaia: «Imprudente aprirle». Toscana e Sicilia in classe il 7 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le Scuole riapriranno il 7 gennaio? Da oggi risulta spaccato anche il fronte delle Regioni. Se Luca Zaia e Fedriga annunciano che in Veneto e Friuli la didattica resterà a distanza sino al 31... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 4 gennaio 2021) Leriapriranno il 7? Da oggi risulta spaccato anche il fronte delle Regioni. See Fedriga annunciano che inla didattica resterà a distanza sino al 31...

silvia_sb_ : #crisidigoverno in piena pandemia, con €200mld che ballano, scuole chiuse/forse no & vaccini che boh. Inaccettabile se finisce con un Conte3 - capuanogio : [OFF TOPIC] Il presidente del #Veneto #Zaia ha firmato un'ordinanza che tiene chiuse le scuole superiori almeno fin… - CarloCalenda : Parliamo delle scuole aperte/chiuse senza parlare di come aprirle, e quindi finiamo per chiuderle. Parliamo di obbl… - renato77687046 : @zaiapresidente Scuole chiuse ed impianti di sci aperti?No e no!Qui non si tratta di “studiare a casa”, si parla di… - Brasviz1 : @FrancyP_ @nannaenik lungi da me la difesa di queste scimmie, ma le scuole a fine settembre, le hanno chiuse i Gove… -