Scuola | le Regioni No alla ripartenza il 7 Dove resta chiusa

Rosa Scognamiglio A rischio l'apertura delle Scuola per il prossimo 7 gennaio. In Veneto e Friuli Venezia Giulia si riprenderà la didattica a distanza. In Campania monta la protesta informatica dei "No Dad" resta la Scuola uno dei "temi caldi" in questi ultimi giorni di festività natalizie. Fino a nuovo contrordine, l'apertura decisa dai piani alti di Palazzo Chigi resta fissata per il prossimo giovedì. Tuttavia, in Veneto e Friuli Venezia Giulia, si è già deciso di prorogare la didattica a distanza (DAD) per le scuole superiori fino al 31 gennaio. "Non ci sembra prudente lasciare aperte le scuole superiori quindi proroghiamo la didattica a distanza fino a tutto gennaio", ha spiegato il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di un punto stampa alla sede della Protezione civile di ...

