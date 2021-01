Sci alpino, slalomiste azzurre in difficoltà a Zagabria. I punti di Peterlini unica nota positiva (Di lunedì 4 gennaio 2021) Inizio di 2021 un po’ deludente per l’Italia nello slalom femminile di Zagabria. Le azzurre hanno chiuso molto lontano dalle posizioni che contano, con la squadra italiana che non è riuscita ad inserire nemmeno una sua componente tra le prime quindici. Irene Curtoni è stata la migliore, chiudendo solamente al sedicesimo posto. Un’occasione sprecata da parte della veterana azzurra, che aveva terminato in decima posizione la prima manche. Nella seconda Curtoni non è riuscita a trovare ritmo, soffrendo una pista già molto segnata. Passo indietro anche per Marta Rossetti, che arrivava a Zagabria con il miglior risultato della carriera conquistato a Semmering (undicesimo posto). La bresciana ha terminato ventiduesima, non riuscendo a rimontare nella seconda manche. La notizia migliore sono senza dubbio i punti conquistati ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Inizio di 2021 un po’ deludente per l’Italia nello slalom femminile di. Lehanno chiuso molto lontano dalle posizioni che contano, con la squadra italiana che non è riuscita ad inserire nemmeno una sua componente tra le prime quindici. Irene Curtoni è stata la migliore, chiudendo solamente al sedicesimo posto. Un’occasione sprecata da parte della veterana azzurra, che aveva terminato in decima posizione la prima manche. Nella seconda Curtoni non è riuscita a trovare ritmo, soffrendo una pista già molto segnata. Passo indietro anche per Marta Rossetti, che arrivava acon il miglior risultato della carriera conquistato a Semmering (undicesimo posto). La bresciana ha terminato ventiduesima, non riuscendo a rimontare nella seconda manche. La notizia migliore sono senza dubbio iconquistati ...

ROMA. È nella Croazia appena colpita dal terremoto che la coppa del mondo di sci alpino apre il 2021: oggi sul Monte dell'orso, appena fuori Zagabria, lo slalom speciale donne e mercoledì lo ...

