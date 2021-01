Saldi, Confesercenti: in settimana il via nelle prime 13 Regioni (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Saldi, stavolta si parte davvero. Dopo l’avvio ‘teorico’ del 2 gennaio in Basilicata, Molise e Valle d’Aosta, che però è coinciso con le restrizioni anti-covid, oggi è il primo giorno arancione in cui i negozi possono rimanere aperti per le vendite di fine stagione invernali. Vendite che questa settimana prenderanno il via in altre 10 Regioni: oggi in Abruzzo e Calabria, domani 5 gennaio in Sardegna e Campania, mentre giovedì 7 sarà la volta di Lombardia, Piemonte, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia mentre sabato 9 toccherà all’Umbria. Secondo Confesercenti è alta l’attenzione dei consumatori: un italiano su due si dice interessato ad acquistare, ed i negozi di moda sperano di agguantare finalmente l’inversione di tendenza, dopo un anno terribile che ha visto svanire 16 miliardi di euro di vendite in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) –, stavolta si parte davvero. Dopo l’avvio ‘teorico’ del 2 gennaio in Basilicata, Molise e Valle d’Aosta, che però è coinciso con le restrizioni anti-covid, oggi è il primo giorno arancione in cui i negozi possono rimanere aperti per le vendite di fine stagione invernali. Vendite che questaprenderanno il via in altre 10: oggi in Abruzzo e Calabria, domani 5 gennaio in Sardegna e Campania, mentre giovedì 7 sarà la volta di Lombardia, Piemonte, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia mentre sabato 9 toccherà all’Umbria. Secondoè alta l’attenzione dei consumatori: un italiano su due si dice interessato ad acquistare, ed i negozi di moda sperano di agguantare finalmente l’inversione di tendenza, dopo un anno terribile che ha visto svanire 16 miliardi di euro di vendite in ...

Advertising

tvbusiness24 : #Saldi, oggi l’avvio (vero) in fascia arancione. #Confesercenti: “la spesa è una incognita” - UtherPe1 : Saldi? Coi negozi chiusi? Amici cari, parlo per me, ma credo di condividere il pensiero di molti, perdonate il fran… - Confesercenti : #Saldi, si parte davvero. #Fismo #Confesercenti: L’auspicio è che i saldi segnino un’inversione di tendenza e sopra… - TRMh24 : #LiveSpecial | Saldi in Basilicata: l'intervento della presidente di Confesercenti Matera - LaStampa : Decisione presa con le associazioni di categorie per evitare una “svendita” che sa di resa. Il commento della Confe… -

Ultime Notizie dalla rete : Saldi Confesercenti Saldi, Confesercenti: in settimana il via nelle prime 13 Regioni Il Messaggero Saldi, Confesercenti: in settimana il via nelle prime 13 Regioni

Saldi, stavolta si parte davvero. Dopo l'avvio 'teorico' del 2 gennaio in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta, che però è coinciso con le ...

Commercianti, la speranza è nei saldi, ma le strade dello shopping sono deserte

Da via Roma a via Lagrange tante vetrine cercano di attirare i clienti proponendo sconti fino al 60 per cento. " Ma la stagione è compromessa" ...

Saldi, stavolta si parte davvero. Dopo l'avvio 'teorico' del 2 gennaio in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta, che però è coinciso con le ...Da via Roma a via Lagrange tante vetrine cercano di attirare i clienti proponendo sconti fino al 60 per cento. " Ma la stagione è compromessa" ...