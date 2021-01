Ritorno a scuola, Miozzo (Cts): “Sono i Governatori a decidere se il territorio è pronto ad accogliere o meno i ragazzi” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il coordinatore del Cts Agostino Miozzo ricorda che ogni singola regione conosce i propri punti di forza e di debolezza. Anche per quanto riguarda la riapertura delle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il coordinatore del Cts Agostinoricorda che ogni singola regione conosce i propri punti di forza e di debolezza. Anche per quanto riguarda la riapertura delle scuole. L'articolo .

