Riapertura scuole, Cts: “Il problema è mantenerle aperte” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sul tema Riapertura scuole, è intervenuto anche il Cts: “Il problema non è riaprire, ma mantenerle aperte” Tra i temi più caldi degli ultimi giorni, c’è la Riapertura delle scuole. Inizialmente fissata per il prossimo 7 gennaio, stanno venendo registrati i primi slittamenti per quanto riguarda le superiori. Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno già L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sul tema, è intervenuto anche il Cts: “Ilnon è riaprire, ma” Tra i temi più caldi degli ultimi giorni, c’è ladelle. Inizialmente fissata per il prossimo 7 gennaio, stanno venendo registrati i primi slittamenti per quanto riguarda le superiori. Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno già L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MatteoRichetti : Sulla data della riapertura delle scuole c’è più o meno la chiarezza di quella delle elezioni in Calabria #caos #riaperturascuole - petergomezblog : Veneto e Friuli rimandano la riapertura delle scuole al 31 gennaio: “Rimaniamo in didattica a distanza, troppi risc… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - Cuccello : RT @Cisl_Lazio: ??? #4gennaio #workingprogress #Online Riapertura #scuola e pandemia #coronavirus Confronto aperto con la Regione Lazio sull… - Siciliano741 : RT @orizzontescuola: Riapertura scuole, Pregliasco: “Meglio aspettare invece di richiudere subito” -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole il 7 gennaio, docenti e Ata dicono no: per il 90% non ci sono le condizioni Orizzonte Scuola Emergenza Covid, scuola e trasporti: il sindaco Ottaviani chiede un piano

Crescono i timori legati alla riapertura delle scuole, visti i casi in aumento. Chiesto un intervento per organizzare le misure in vista della riapertura del 7 ...

SCUOLA, FIORAMONTI: BASTA RITARDI, ORA SERVE PROTOCOLLO NAZIONALE PER APRIRE IN SICUREZZA

“Insieme alle colleghe e ai colleghi della Camera e del Senato, a esponenti del mondo scolastico, rappresentanti di associazioni, ricercatori, docenti universitari, scrittori, ecologisti ed educatori ...

Crescono i timori legati alla riapertura delle scuole, visti i casi in aumento. Chiesto un intervento per organizzare le misure in vista della riapertura del 7 ...“Insieme alle colleghe e ai colleghi della Camera e del Senato, a esponenti del mondo scolastico, rappresentanti di associazioni, ricercatori, docenti universitari, scrittori, ecologisti ed educatori ...