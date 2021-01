Ranieri: «Il nostro mercato? I recuperi di Gabbiadini e Keita» – VIDEO (Di lunedì 4 gennaio 2021) Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma: queste le sue parole sul mercato dei blucerchiati Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma. Le sue parole sul mercato dei blucerchiati. «Quello che ha detto Osti è quello di cui parliamo. Dall’inizio di campionato non ho mai avuto a disposizione Gabbiadini e Keita, noi aspettiamo loro. Dal mercato non mi aspetto nulla, se c’è qualcosa che farà al caso nostro ben venga ma non dobbiamo fare nulla di importante. Sono contento così». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Claudioha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma: queste le sue parole suldei blucerchiati Claudioha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma. Le sue parole suldei blucerchiati. «Quello che ha detto Osti è quello di cui parliamo. Dall’inizio di campionato non ho mai avuto a disposizione, noi aspettiamo loro. Dalnon mi aspetto nulla, se c’è qualcosa che farà al casoben venga ma non dobbiamo fare nulla di importante. Sono contento così». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

FAdamoli : @sampdoria @mortenthorsby @MayaYoshida3 @lorenzotonelli Ragazzi... Lukaku da solo... Fa già paura. E se non gioca l… - infoitsport : Sampdoria, Osti: «Ranieri non vuole attaccanti. Ecco il nostro obiettivo» - evdamon : non riesco a vedere ranieri come nostro avversario ?? - infoitcultura : Addio ad un grande attore, Massimo Ranieri: 'Piero sarai sempre nel nostro cuore' - Notiziedi_it : Addio ad un grande attore, Massimo Ranieri: “Piero sarai sempre nel nostro cuore” -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri nostro Addio ad un grande attore, Massimo Ranieri: "Piero sarai sempre nel nostro cuore" NapoliToday Ranieri: «Il nostro mercato? I recuperi di Gabbiadini e Keita» – VIDEO

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma: queste le sue parole sul mercato dei blucerchiati ...

Roma-Sampdoria 1-0, Ranieri: «Sono soddisfatto della squadra, ci ha condannati un episodio»

Roma – Per Sir Claudio la Samp non torna a Genova battuta dalla Roma. «Solo da Dzeko, è lui che ci ha battuto con quella magica giocata, la Roma siamo riusciti a contenerla, è stato solo quell’episodi ...

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma: queste le sue parole sul mercato dei blucerchiati ...Roma – Per Sir Claudio la Samp non torna a Genova battuta dalla Roma. «Solo da Dzeko, è lui che ci ha battuto con quella magica giocata, la Roma siamo riusciti a contenerla, è stato solo quell’episodi ...