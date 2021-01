Questo cane adora le corse di cavalli: la reazione di fronte alla tv è divertentissima (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il cucciolo protagonista di Questo video si chiama Bella. La cagnolina è comodamente sdraiata sul divano quando realizza che in televisione sta per iniziare una corsa di cavalli. Evidentemente è un'... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il cucciolo protagonista divideo si chiama Bella. La cagnolina è comodamente sdraiata sul divano quando realizza che in televisione sta per iniziare una corsa di. Evidentemente è un'...

Advertising

LoMassi : Questo è un cane robot Solo a me mette ansia/angoscia? - ngulasortt : sfatiamo questo mito: avere vestiti firmati ma non sapendoli abbinare non fa di te “avere dello stile' invece se si… - despairguren : Poi questo è il capitolo più merdoso how the fuck am I supposed to remember le fricative le affricate il dio cane - elena7omlinson : @svnfloverlou stavo spingendo uno scatolone per inseguire il mio cane senza motivo, si è impuntato io sono caduta a… - Viglianesi_S : @onestidal1908 Ecco, questo va meglio. Soltanto che hai perso credibilità agli occhi di facebook per via di quel vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo cane Un monumento per Brunello, il cane adottato da un intero borgo: “Era uno di noi” La Stampa Questo cane adora le corse di cavalli: la reazione di fronte alla tv è divertentissima

Il cucciolo protagonista di questo video si chiama Bella. La cagnolina è comodamente sdraiata sul divano quando realizza che in televisione sta per iniziare una corsa di cavalli.

Ladri entrano in casa e il cane chiede affetto ad uno di loro

Ladri entrano in casa e il cane pochi minuti dopo, chiede affetto ad uno di loro: ecco cosa ha fatto il ragazzo al cucciolo ...

Il cucciolo protagonista di questo video si chiama Bella. La cagnolina è comodamente sdraiata sul divano quando realizza che in televisione sta per iniziare una corsa di cavalli.Ladri entrano in casa e il cane pochi minuti dopo, chiede affetto ad uno di loro: ecco cosa ha fatto il ragazzo al cucciolo ...