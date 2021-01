Pierpaolo Pretelli, la madre al Gf Vip 5: “Moderati, tuo figlio ti guarda” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una bella sorpresa al Gf Vip 5. Anzi inaspettata. La madre dell’ex velino ha deciso infatti di entrare nella Casa per parlare con il figlio e dirgli la sua in merito al flirt in corso con Giulia Salemi. Pochi giorni fa infatti i due si sono lanciati in un momento di forte passione durante la notte. La madre di Pierpaolo Pretelli non ha gradito la vicinanza fra i due concorrenti: molti telespettatori nutrono dei dubbi sulla vericidità del loro rapporto, anche se entrambi difendono il loro amore a spada tratta. Pierpaolo Pretelli, la madre evita il discorso Giulia Salemi Pierpaolo Pretelli ha digerito solo da poco le parole che la madre ha ... Leggi su giornal (Di lunedì 4 gennaio 2021)ha ricevuto una bella sorpresa al Gf Vip 5. Anzi inaspettata. Ladell’ex velino ha deciso infatti di entrare nella Casa per parlare con ile dirgli la sua in merito al flirt in corso con Giulia Salemi. Pochi giorni fa infatti i due si sono lanciati in un momento di forte passione durante la notte. Ladinon ha gradito la vicinanza fra i due concorrenti: molti telespettatori nutrono dei dubbi sulla vericidità del loro rapporto, anche se entrambi difendono il loro amore a spada tratta., laevita il discorso Giulia Salemiha digerito solo da poco le parole che laha ...

Advertising

GrandeFratello : Pierpaolo Pretelli parla dei suoi sentimenti per Giulia Salemi?? #GFVIP - GCausaIbla : Ma se #Pierpaolo Pretelli vuole affondare nel teatrino che gli autori hanno costruito su di lui e #Giulia Salemi, l… - CheDonnait : la mamma di Pierpaolo non le manda a dire #tvzip #gfvip - Ug77007223 : RT @emmaiismysun: 'Ho 30 anni so quello che faccio' 'È un gioco ma i sentimenti sono veri non li puoi frenare' 'È un problema mio non tuo… - emmaiismysun : 'Ho 30 anni so quello che faccio' 'È un gioco ma i sentimenti sono veri non li puoi frenare' 'È un problema mio n… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli Pierpaolo Pretelli: "Se lei comprende i miei obblighi da padre, per me va bene" Grande Fratello Giulia Salemi ha un outfit costosissimo al GF Vip 5: tutte le info in merito

Scopriamo tutte le informazioni in merito al costosissimo outfit che Giulia Salemi indossa questa sera al Grande Fratello Vip 5.

Giulia Salemi/ Passione irrefrenabile con Pierpaolo ma con Dayane è guerra!

Intanto il rapporto con Pierpaolo Pretelli si fa sempre più stretto, i due si sono lasciati travolgere dalla passione nei giorni scorsi con baci bollenti e strani movimenti di mano censurati dalla reg ...

Scopriamo tutte le informazioni in merito al costosissimo outfit che Giulia Salemi indossa questa sera al Grande Fratello Vip 5.Intanto il rapporto con Pierpaolo Pretelli si fa sempre più stretto, i due si sono lasciati travolgere dalla passione nei giorni scorsi con baci bollenti e strani movimenti di mano censurati dalla reg ...