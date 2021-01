PC e sistemi operativi: Windows 7 non è più supportato ma è usato da più di 100 milioni di persone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel gennaio del 2020 Microsoft ha interrotto il supporto a Windows 7 ponendo fine ad un'era durata 10 anni. Ma il sistema operativo è tutt'altro che dimenticato, dato che secondo le ultime stime, oltre 100 milioni di PC lo hanno ancora installato. Sorprendentemente, Windows 7 ha effettivamente aumentato la sua quota nel mercato del sistema operativo Windows a dicembre, secondo i dati estratti da NetMarketShare. È passato dal detenere una quota del 18,78% di tutti i sistemi operativi PC a novembre al 19,71% a dicembre. C'è da chiarire che i clienti aziendali possono ancora pagare per il supporto esteso fino a gennaio 2023 come "ultima ozpione", come la chiama Microsoft. Sfortunatamente, NetMarketShare non distingue tra imprese e consumatori domestici nel conteggio delle quote di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel gennaio del 2020 Microsoft ha interrotto il supporto a7 ponendo fine ad un'era durata 10 anni. Ma il sistema operativo è tutt'altro che dimenticato, dato che secondo le ultime stime, oltre 100di PC lo hanno ancora installato. Sorprendentemente,7 ha effettivamente aumentato la sua quota nel mercato del sistema operativoa dicembre, secondo i dati estratti da NetMarketShare. È passato dal detenere una quota del 18,78% di tutti iPC a novembre al 19,71% a dicembre. C'è da chiarire che i clienti aziendali possono ancora pagare per il supporto esteso fino a gennaio 2023 come "ultima ozpione", come la chiama Microsoft. Sfortunatamente, NetMarketShare non distingue tra imprese e consumatori domestici nel conteggio delle quote di ...

