Mano nella mano con la figlia in terapia intensiva | la mamma muore dopo 24 ore

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “Quella foto è stata la prima volta in cui visto mia madre da quando eravamo ricoverati in. Non riuscivo davvero a sentire quello che stava dicendo perché aveva una maschera e io avevo il mio casco. ‘Il dottore doveva riferirmi quello che mi diceva perché ogni volta che ci toglievano i cappucci per parlare, l’ossigeno scendeva molto, quindi dovevamo tenerli accesi”. E ancora: “Il dottore si è inginocchiato accanto a me e mi ha detto: tua madre sta morendo, ha firmato un ordine di non rianimarla nel caso in cui le cose dovessero precipitate. ‘Ricordo di averla implorata dicendo “per favore, perché lo fai, perché l’hai firmato?”. Lei non ha risposto. Lo ha fatto il dottore dicendo che era stata valutata da tre persone che avevano avuto il via libera da mia madre ritenuta lucida e capace di intendere e volere”. Continua ...