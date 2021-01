Malore per Roberto Maroni: è ricoverato in ospedale a Varese (Di lunedì 4 gennaio 2021) Paura per Roberto Maroni. L’ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per la Lega a Varese è stato ricoverato oggi, 4 dicembre, in osservazione in ospedale dopo aver avuto un Malore nel pomeriggio. Maroni si trovava a casa sua a Lozza, quando si è accasciato improvvisamente a terra picchiando la testa e ferendosi lievemente. Secondo quanto riportato da Ansa, Maroni è vigile ma è stato comunque trattenuto in ospedale nel tentativo di comprendere le cause del Malore. Leggi anche: Il figlio di Roberto Maroni è di sinistra e si candida contro la Lega Lega, Maroni contro Salvini: «Ha fatto una mossa azzardata» Bocciata mozione «anti-discriminazioni» a ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Paura per. L’ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per la Lega aè statooggi, 4 dicembre, in osservazione indopo aver avuto unnel pomeriggio.si trovava a casa sua a Lozza, quando si è accasciato improvvisamente a terra picchiando la testa e ferendosi lievemente. Secondo quanto riportato da Ansa,è vigile ma è stato comunque trattenuto innel tentativo di comprendere le cause del. Leggi anche: Il figlio diè di sinistra e si candida contro la Lega Lega,contro Salvini: «Ha fatto una mossa azzardata» Bocciata mozione «anti-discriminazioni» a ...

Agenzia_Ansa : Malore in casa per Roberto Maroni, ex governatore lombardo e candidato sindaco per la Lega a #Varese. Cadendo ha ba… - MediasetTgcom24 : Malore per Maroni, l'ex presidente lombardo ricoverato in ospedale - SkyTG24 : Malore per Roberto Maroni, ricoverato in ospedale a Varese - serebellardinel : Dopo #Report del #4gennaio2021 ,#Maroni colpito da malore!!!!!!Ricoverato Roberto Maroni: malore in casa per l’ex m… - edocogoo : Ricoverato Roberto Maroni: malore in casa per l'ex ministro dell'Interno - Il Fatto Quotidiano -