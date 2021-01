Lecce-Monza: le formazioni ufficiali (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il big match del diciassettesimo turno di Serie B è senza ombra di dubbio quello del Via del Mare tra Lecce e Monza, calcio d’inizio fissato alle ore 16.00. Ecco le scelte definitive dei due allenatori: Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Dermaku, Meccariello, Zuta; Henderson, Tachtsidis, Paganini; Mancosu; Stepinski, Coda. All. Corini. Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Balotelli, D’Errico. All. Brocchi. Foto: Twitter ufficiale Boateng L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il big match del diciassettesimo turno di Serie B è senza ombra di dubbio quello del Via del Mare tra, calcio d’inizio fissato alle ore 16.00. Ecco le scelte definitive dei due allenatori:(4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Dermaku, Meccariello, Zuta; Henderson, Tachtsidis, Paganini; Mancosu; Stepinski, Coda. All. Corini.(4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Balotelli, D’Errico. All. Brocchi. Foto: Twitter ufficiale Boateng L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MrEmilio18 : @DAZN_IT Lecce-Monza, problema durante il riscaldamento per Balotelli: non sarà della partita .... - sportface2016 : #LecceMonza | Problema dell'ultimo minuto per #Balotelli, Super Mario escluso dall'11 titolare - ACMonzaBrasil : BOLA ROLANDO ???? Monza x Lecce ???? #ACMonza ??? - SalentoSport : #leccemonza: Partita iniziata! - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Lecce-AC Monza 0-0 in diretta su -