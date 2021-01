Il sexy post di Justine Mattera è da impazzire | lato B in primo piano

Leggi su ck12

(Di lunedì 4 gennaio 2021)ha deciso di far esplodere Instagram, nei primi tre giorni del 2021 haato una sequenza di foto e Stories davvero per cuori forti: ilb è davvero da urlo “Chi lo dice che completi da bici non possono esaltare la femminilità ed essere pure performanti?” con questo commento, tra il serio e il civettuolo, la popolare showgirl di New York, ma ormai naturalizzata italiana,ha piazzato su Instagram una tripletta di foto davvero molto. IlInstagram diB da urlo La passione diper la bicicletta è ormai universalmente riconosciuta. Una passione coltivata in maniera quasi ...