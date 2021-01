Covid: picco di contagi in Gran Bretagna. Negli Usa un morto ogni 33 secondi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Anche se il totale quotidiano dei morti scende a 407 . Le speranze sono riposte nel vaccino sviluppato da AstraZeneca , approvato lo scorso 30 dicembre, che si aggiunge a quello Pfizer/BioNTech, già ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Anche se il totale quotidiano dei morti scende a 407 . Le speranze sono riposte nel vaccino sviluppato da AstraZeneca , approvato lo scorso 30 dicembre, che si aggiunge a quello Pfizer/BioNTech, già ...

Advertising

HuffPostItalia : Nuovo picco di casi Covid in Gran Bretagna. Johnson pronto ad annunciare una nuova stretta - Agenzia_Ansa : Covid: in Germania oltre 1.100 morti in 24 ore. Picco anche in Gran Bretagna con 981 vittime. E il premier britanni… - mmayr5 : Anche in Italia ! Ormai si muore solo di Covid !! Avete più sentito di qualcuno con l' influenza ? Nel 2018 di que… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, altri 58.784 casi in Gran Bretagna: nuovo picco giornaliero #Covid - EnricoGiannell1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, altri 58.784 casi in Gran Bretagna: nuovo picco giornaliero #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid picco Covid: picco di contagi in Gran Bretagna. Negli Usa un morto ogni 33 secondi QUOTIDIANO.NET Covid, 348 morti: Italia verso un nuovo Dpcm

Saranno ancora una volta i numeri a decidere la sorta dell’Italia in questo momento in bilico, in trepidante attesa di sapere quale saranno le decisioni del Governo. “Zone rosse”, “zone bianche”, aper ...

Covid: nelle scuole 3.173 focolai, il 2% del totale

Saranno ancora una volta i numeri a decidere la sorta dell’Italia in questo momento in bilico, in trepidante attesa di sapere quale saranno le decisioni del Governo. “Zone rosse”, “zone bianche”, aper ... Scuola, ecco i dati dei contagi: 3.173 focolai, il 2% del totale. I primi tre contesti di trasmissione in Italia sono il contesto familiare/domiciliare, sanitario assistenziale e lavorativo Nel per ...