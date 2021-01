Covid, lo studio: smog non favorisce trasmissione del virus (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gennaio 2020 - Il particolato atmosferico non favorisce la diffusione in aria del Covid-19 . È quanto emerge da uno studio congiunto tra Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gennaio 2020 - Il particolato atmosferico nonla diffusione in aria del-19 . È quanto emerge da unocongiunto tra Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del ...

borghi_claudio : Mannaggia... una altro luogo comune alle ortiche... L'inquinamento non favorisce la diffusione del Covid: lo studi… - andreapurgatori : Se sei un medico #novax, hai sbagliato lavoro. Se ti contagi e porti il #Covid in ospedale, in clinica o nel tuo st… - stanzaselvaggia : La variante inglese si sta diffondendo soprattutto tra la fascia 0-19 e la rapidità del contagio desta grandi preoc… - CORDESCOM : RT @borghi_claudio: Mannaggia... una altro luogo comune alle ortiche... L'inquinamento non favorisce la diffusione del Covid: lo studio di… - G_A_V_76 : RT @borghi_claudio: Mannaggia... una altro luogo comune alle ortiche... L'inquinamento non favorisce la diffusione del Covid: lo studio di… -