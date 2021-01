Conte teme il trappolone e spera in un rimpastino (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella nuova bozza di Recovery Plan italiano che Gualtieri consegnerà oggi a Conte la disponibilità del governo ad accogliere i suggerimenti e le critiche di Renzi, del Pd e anche di LeU ci saranno. Scompare il Centro sulla Cyber Security e anche simbolicamente è una vittoria secca di Iv. Aumentano i fondi per sanità, infrastrutture e scuola, come da richiesta corale e dovrebbe gonfiarsi anche il capitolo investimenti. Ieri sera non era ancora chiaro quali tagli il Mef intenda operare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella nuova bozza di Recovery Plan italiano che Gualtieri consegnerà oggi ala disponibilità del governo ad accogliere i suggerimenti e le critiche di Renzi, del Pd e anche di LeU ci saranno. Scompare il Centro sulla Cyber Security e anche simbolicamente è una vittoria secca di Iv. Aumentano i fondi per sanità, infrastrutture e scuola, come da richiesta corale e dovrebbe gonfiarsi anche il capitolo investimenti. Ieri sera non era ancora chiaro quali tagli il Mef intenda operare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Ma c'è anche chi prende le distanze. Tra questi Federica Dieni, la deputata membro del Copasir che qualche giorno fa aveva messo in discussione la delega ai Servizi del prem ...

