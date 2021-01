Come cambiare le icone di Windows facilmente (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tra le possibili personalizzazioni per PC Windows, una delle migliori è sicuramente quella delle icone, scegliendo loghi e icone diverse da quelle standard per i vari collegamenti desktop e le cartelle.Windows ha un certo numero di icone incorporate tra cui scegliere per cambiare quelle predefinite, ma c'è anche la possibilità di scaricare pacchetti di icone di ogni tipologia, così da rendere il proprio PC diverso da tutti gli altri. Vediamo in questa guida e Come scaricare nuovi pack di icone, da applicare al sistema operativo per personalizzarlo e renderlo unico nel suo genere; possiamo anche installare più pack e usare di volta in volta le icone che ci piacciono di più! LEGGI ANCHE: Ingrandire testo e ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tra le possibili personalizzazioni per PC, una delle migliori è sicuramente quella delle, scegliendo loghi ediverse da quelle standard per i vari collegamenti desktop e le cartelle.ha un certo numero diincorporate tra cui scegliere perquelle predefinite, ma c'è anche la possibilità di scaricare pacchetti didi ogni tipologia, così da rendere il proprio PC diverso da tutti gli altri. Vediamo in questa guida escaricare nuovi pack di, da applicare al sistema operativo per personalizzarlo e renderlo unico nel suo genere; possiamo anche installare più pack e usare di volta in volta leche ci piacciono di più! LEGGI ANCHE: Ingrandire testo e ...

