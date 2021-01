Amstel Gold Race 2021 | l’organizzazione | “Si può correre senza pubblico”

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 gennaio 2021) È stata una delle corse che ha pagato nella passata stagione i tantissimi problemi legati al Covid-19. L’ha cancellato la sua edizione nel 2020,è speranzosa sulla possibilità di gareggiare domenica 18 aprile. Le parole di Leo Van Vliet : “Non voglio neanche pensarci ad un altro rinvio in autunno. Io punto al 18 aprile, in Belgio hanno mostrato che è possibileanche. Certo, se dovessimo dovernelle condizioni attuali, sarebbe molto difficile, ma in tre mesi possono succedere tante cose”. Prosegue: “Quando a metà marzo dello scorso anno ci sono state le cancellazioni delle corse di aprile, avevamo già fatto gran parte del nostro lavoro. Poi alcune persone hanno lavorato per tutta l’estate ...