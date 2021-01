Alexi Laiho, morto a 41 anni l’ex frontman dei Children of Bodom (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il mondo del metal piange uno dei suoi protagonisti: all’età di 41 anni è morto Alexi Laiho, frontman finlandese, fondatore ed ex leader ex leader dei Children Of Bodom. Dopo aver lasciato la band ne ha fondata un’altra, la Bodom After Midnight, e proprio quest’ultima ha annunciato la morte di Laiho, per motivi ancora da chiarire. “È con enorme dispiacere e con grande tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa di Alexi Laiho – ha scritto la band sui social – Siamo assolutamente devastati e affranti per l’improvvisa perdita del nostro caro amico e membro della band. Il nostro viaggio insieme come band era appena iniziato – sottolinea il comunicato stampa -, quindi non ci sono parole per descrivere ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il mondo del metal piange uno dei suoi protagonisti: all’età di 41finlandese, fondatore ed ex leader ex leader deiOf. Dopo aver lasciato la band ne ha fondata un’altra, laAfter Midnight, e proprio quest’ultima ha annunciato la morte di, per motivi ancora da chiarire. “È con enorme dispiacere e con grande tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa di– ha scritto la band sui social – Siamo assolutamente devastati e affranti per l’improvvisa perdita del nostro caro amico e membro della band. Il nostro viaggio insieme come band era appena iniziato – sottolinea il comunicato stampa -, quindi non ci sono parole per descrivere ...

