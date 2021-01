Alessia Ventura incinta del primo figlio a 40 anni

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Estate 2020, le gravidanze delle star italiane guarda le foto L’annuncio più dolce del 2021 arriva (ancora una volta) da Instagram., 40, attende ildal compagno Gabriele Schembari, che frequenta dall’estate 2019. La showgirl torinese ha postato su Instagram un’immagine che la ritrae abbracciata al compagno, in evidente dolce attesa. I due futuri genitori sorridono, e l’ex portiere siciliano tiene una mano appoggiata sul pancione della donna. «Ti aspettiamo, amore. Buon 2021!», recita la didascalia, ...

