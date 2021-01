Alba Parietti addolorata: “Questo anno terribile mi ha tolto una delle persone più importanti della mia vita” (Di lunedì 4 gennaio 2021) A distanza di più di 6 mesi dalla scomparsa di Ezio Bosso, Alba Parietti rivolge al grande compositore un pensiero sul suo profilo Instagram. Da pochi giorni ci siamo lasciati… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) A distanza di più di 6 mesi dalla scomparsa di Ezio Bosso,rivolge al grande compositore un pensiero sul suo profilo Instagram. Da pochi giorni ci siamo lasciati… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Advertising

MariaTrasconime : Francesco Maria Oppini, qst sera ti vogliamo Alba Parietti inside...molto inside #Oppinimanchi - twosweetghosts : Francesco questa sera anche solo per un minuto abbandona il mood Franco Oppini e adotta quello Alba Parietti ?? - OppirlaZorzi : @paaynes Ho bisogno di un Francesco in mood Alba asfaltatrice nazionale Parietti - __Natalia_m : RT @itscidib: Se penso che ho iniziato il GF per perculare Denis Dosio e ora a distanza di un mese sto piangendo per il figlio di Alba Pari… - LaheysScarf14 : RT @itscidib: Se penso che ho iniziato il GF per perculare Denis Dosio e ora a distanza di un mese sto piangendo per il figlio di Alba Pari… -