Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2021 ore 10 | 30

(Di domenica 3 gennaio 2021)DEL 3 GENNAIOORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE SONO PREVISTE IN GIORNATA SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO PRECIPITAZIONE SPARSE DALLE PRIME ORE DEL MATTINO E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO,MAR INFORMA CHE OGGI DOMENICA 3 GENNAIO, E’ CANCELLATA LA CORSA PONZA-FORMIA DELLE ORE 16 SEMPRE A CAUSA DEL MALTEMPO NEVICA SULLE REGIONALI SUBLACENSE E DI CAMPO CATINO E SULLE STRADE PROVINCIALI FILETTINO CAPISTRELLO, DI CAMPO STAFFI ANCHE SULLA TREVI FILETTINO SONO IN AZIONE I MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL SPA LE ALTRE NOTIZIE IL PONTE 2 GIUGNO NEL COMUNE DI ...