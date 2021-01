Una festa di Capodanno con più di 20 giovani. L’ex giocatore Paul Scholes travolto dalle critiche (Di domenica 3 gennaio 2021) Paul Scholes, ex centrocampista del Manchester United e della Nazionale inglese, è stato accusato di aver infranto le regole del lockdown per consentire ai suoi figli di festeggiare il Capodanno. Nelle immagini si vedono infatti i suoi figli Arron e Alicia protagonisti di una festa in maschera che si è svolta nella notte di San Silvestro proprio nella villa da 3,5 milioni di sterline, di proprietà di Paul Scholes. A quanto pare, L’ex centrocampista inglese non è nuovo a questi comportamenti. Stando a quanto riportato dal Daily Star Online, infatti, pare sia la seconda volta che Scholes infrange le regole. Lo scorso mese di agosto Scholes ha organizzato una festa per il ventunesimo compleanno di suo ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 3 gennaio 2021), ex centrocampista del Manchester United e della Nazionale inglese, è stato accusato di aver infranto le regole del lockdown per consentire ai suoi figli di festeggiare il. Nelle immagini si vedono infatti i suoi figli Arron e Alicia protagonisti di unain maschera che si è svolta nella notte di San Silvestro proprio nella villa da 3,5 milioni di sterline, di proprietà di. A quanto pare,centrocampista inglese non è nuovo a questi comportamenti. Stando a quanto riportato dal Daily Star Online, infatti, pare sia la seconda volta cheinfrange le regole. Lo scorso mese di agostoha organizzato unaper il ventunesimo compleanno di suo ...

