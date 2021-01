Test SBK 2021 | il calendario completo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo isvolti nei mesi d’ottobre e novembre 2020, il mondiale SBK inizia a far sul serio in vista del. Alcune squadre hanno preparato il propriodeipre stagionali per trovarsi pronti in vista del 24-25 aprile, week-end del primo rounddel WorldSBK. A gennaio la Ducati debutta con la nuova Panigale V4 Mancano meno di quattro mesi al primo rounddel mondiale SBK e le squadre iniziano i preparare i propri calendari deipre stagionali. La stagione, teoricamente, è iniziata il 19 ottobre, all’indomani dell’ultimo round 2020 del WorldSBK sul circuito di Estoril. Quella giornata diservì soprattutto a piloti come Rinaldi e Van der Mark a prendere confidenza con le loro rispettive nuove ...