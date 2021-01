Scuola | ancora dubbi sulla riapertura Il Cts ipotizza lo slittamento al 18 gennaio e il Pd va in pressing per il rinvio

Leggi su open.online

(Di domenica 3 gennaio 2021)nubidelle scuole prevista per il 7. Se durante le festività la questione del ripristino della didattica in presenza è passata in sordina, a quattro giorni dal rientro sui banchi, i nodi non sonosciolti. I prefetti hanno dato il loro via libera, assicurando che lo scaglionamento orario e i mezzi pubblici dedicati sono pronti, ma le Regioni frenano. E a fare resistenze è anche il Comitato tecnico scientifico (Cts) che, alla luce del numero di nuovi casi e decessi giornalieri di Coronavirus, invita alla «prudenza». L’ipotesi avanzata dal coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, va proprio in questa direzione. Si parla di undi almeno 2 settimane, con ipotetico rientro fissato per il 18, previa la presa d’atto ...