Salmaso: "Dopo la prima dose di vaccino è importante non abbandonare le cautele"

Evitare che ci si ammali di Covid-19 e proteggere chi corre il rischio maggiore di contrarre la malattia nella forma più grave: al momento è questo l'obiettivo della vaccinazione, così come è noto che il vaccino agisce per gradi e che la sua piena efficacia si raggiunge solo a una settimana dalla seconda dose. Non si sa ancora, invece, se la vaccinazione protegga dall'infezione ed è per questo che per tutta la durata della campagna vaccinale bisognerà continuare ad adottare ogni precauzione. "L'efficacia del 95% riscontrata dagli studi clinici si riferisce a una settimana Dopo la seconda dose. Il massimo della protezione si ha, quindi, Dopo questo periodo", rileva sul suo sito l'Istituto Superiore di Sanità (Iss). "Il vaccino comincia a fare effetto a distanza di qualche giorno dalla ...

