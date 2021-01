Rientro a scuola il 7 gennaio? Preside Milano: non è facile, rimandiamo a febbraio (Di domenica 3 gennaio 2021) Domenico Squillace, dirigente scolastico del liceo scientifico Volta di Milano, in un'intervista su Repubblica, pensa sia meglio rimandare la riapertura delle scuole superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021) Domenico Squillace, dirigente scolastico del liceo scientifico Volta di, in un'intervista su Repubblica, pensa sia meglio rimandare la riapertura delle scuole superiori. L'articolo .

matteosalvinimi : Non si portino altre preoccupazioni nelle case degli italiani che stanno già combattendo per la salute, il lavoro e… - mariannamadia : “Le Scuole sono sicure” rischia di essere uno slogan pericoloso se dopo 15 giorni di festività e la variante ingles… - ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - PaoloIvanoCucce : RT @CBugliano: ?? RIENTRO A SCUOLA: VACCINAZIONE OBBLIGATORIA Si allega il modulo per autorizzare la vaccinazione dei propri figli in vista… - DarioForesti : RT @CBugliano: ?? RIENTRO A SCUOLA: VACCINAZIONE OBBLIGATORIA Si allega il modulo per autorizzare la vaccinazione dei propri figli in vista… -