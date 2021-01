“Quante possibilità ha Mario Ermito?”, parla Sonia Lorenzini dopo il GF Vip (Di domenica 3 gennaio 2021) Sonia Lorenzini durante la sua intervista con Gabriele Parpiglia tramite l’account ufficiale di Chi Magazine, ha parlato di moltissimi argomenti croccanti. L’ex tronista ha fatto chiarezza sul pettegolezzo che l’aveva coinvolta al tempo della prima rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, svelando (finalmente) la verità dei fatti. Sonia Lorenzini svela le possibilità che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 3 gennaio 2021)durante la sua intervista con Gabriele Parpiglia tramite l’account ufficiale di Chi Magazine, hato di moltissimi argomenti croccanti. L’ex tronista ha fatto chiarezza sul pettegolezzo che l’aveva coinvolta al tempo della prima rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, svelando (finalmente) la verità dei fatti.svela leche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Quante possibilità ha Mario Ermito?”, parla Sonia Lorenzini dopo il #GFVip - FedeleCrus1 : @Gianfra79238417 Si Gianfranco, credo che sia proprio così, ennesimo papocchio comunista. Quante possibilità ha Re… - 95tfa : Secondo voi quante possibilità ci sono che domani mostrano la falsità di Cecilia? Per me 0 possibilità. #Rosmello - jabbaTM : Vi faccio una previsione funesta; se sono riusciti a tenere in piedi il Covid per un anno secondo voi Trump quante… - Pako24719247 : La donna parlò ancora. “E allora? Secondo voi una persona quante possibilità ha, nella vita, di costruirsi un po’ d… -

Ultime Notizie dalla rete : Quante possibilità Probabilità di contagio Covid, quali sono davvero? Corriere della Sera