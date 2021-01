Quando ricomincia Uomini e Donne? Maria arriva dopo la Befana (Di domenica 3 gennaio 2021) Grandi notizie per i telespettatori che seguono con passione Uomini e Donne. Il programma di Maria de Filippi infatti tornerà in onda prima del previsto. Uomini e Donne andrà in onda anche il 7 gennaio 2021 e l’8 gennaio 2021. Il palinsesto di Canale 5 entrerà pian piano nel vivo. E quindi vedremo prima Mattino 5, che riparte già il 4 gennaio. Poi vedremo Uomini e Donne e il day time di Amici che tornano in onda il 7 gennaio. E solo l’11 vedremo anche Pomeriggio 5, che parte più tardi rispetto a tutti gli altri programmi del day time della rete ammiraglia Mediaset. Nelle puntate di Uomini e Donne in onda nel mese di gennaio 2021 scopriremo come dame e cavalieri hanno trascorso il Natale e vedremo anche le ultime esterne fatte dai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 3 gennaio 2021) Grandi notizie per i telespettatori che seguono con passione. Il programma dide Filippi infatti tornerà in onda prima del previsto.andrà in onda anche il 7 gennaio 2021 e l’8 gennaio 2021. Il palinsesto di Canale 5 entrerà pian piano nel vivo. E quindi vedremo prima Mattino 5, che riparte già il 4 gennaio. Poi vedremoe il day time di Amici che tornano in onda il 7 gennaio. E solo l’11 vedremo anche Pomeriggio 5, che parte più tardi rispetto a tutti gli altri programmi del day time della rete ammiraglia Mediaset. Nelle puntate diin onda nel mese di gennaio 2021 scopriremo come dame e cavalieri hanno trascorso il Natale e vedremo anche le ultime esterne fatte dai ...

