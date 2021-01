Niger, almeno 70 morti in due attacchi jihadisti vicino al confine col Mali (Di domenica 3 gennaio 2021) almeno 70 persone sono morte in due attacchi simultanei avvenuti in Niger vicino al confine con il Mali. Circa 49 persone sono state uccise e 17 sono rimaste ferite vicino al villaggio di Tchombangou, mentre una trentina di vittime sono state registrate nel villaggio di Zaroumdareye, secondo quanto riporta Reuters. L’attacco non è stato ancora rivendicato ma nella regione africana del Sahel da anni si registrano attacchi condotti da gruppi islamisti legati allo Stato Islamico o ad al Qaeda. La strage è avvenuta mentre è in corso lo scrutinio dei risultati delle elezioni politiche dello scorso 27 dicembre, dove i dati parziali vedono in vantaggio il Partito per la Democrazia e il Socialismo, attualmente al potere. L’insurrezione jihadista, scoppiata nel ... Leggi su tpi (Di domenica 3 gennaio 2021)70 persone sono morte in duesimultanei avvenuti inalcon il. Circa 49 persone sono state uccise e 17 sono rimaste feriteal villaggio di Tchombangou, mentre una trentina di vittime sono state registrate nel villaggio di Zaroumdareye, secondo quanto riporta Reuters. L’attacco non è stato ancora rivendicato ma nella regione africana del Sahel da anni si registranocondotti da gruppi islamisti legati allo Stato Islamico o ad al Qaeda. La strage è avvenuta mentre è in corso lo scrutinio dei risultati delle elezioni politiche dello scorso 27 dicembre, dove i dati parziali vedono in vantaggio il Partito per la Democrazia e il Socialismo, attualmente al potere. L’insurrezione jihadista, scoppiata nel ...

